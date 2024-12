S.A. 4 marzo 2022 Brindisi in rosa: attestati all´Alberghiero Consegna Attestati agli studenti dell’Istituto Alberghiero che hanno partecipato all’evento “Brindisi Rosa” 8 dicembre 2021 inserito nel palinsesto di “Plaça Alguer - Arte Gusto e Tradizione" per la promozione e la valorizzazione del vino rosa del territorio di Alghero



ALGHERO - Oggi presso il prestigioso Istituto Alberghiero “Lussu” in presenza del dirigente scolastico dott. Vincenzo Scanu e del corpo docente, la dott.ssa Nadia De Santis, delegata regionale dell’Associazione Nazionale “Vino Rosa Italiano” ha consegnato gli Attestati di partecipazione agli studenti e alle studentesse che hanno prestato servizio all’evento dell’8 dicembre denominato “Brindisi rosa” inserito nel palinsesto della manifestazione "Plaça Alguer - Arte Gusto e Tradizione a cura dell’amministrazione Comunale di Alghero.



L’iniziativa ha avuto la finalità di promuovere, divulgare, valorizzare il vino Rosa del territorio Italiano e in questo contesto far conoscere le eccellenze del rosa territorio algherese. Il presidente dell’associazione Carmelo Sgandurra, ha fatto una sorpresa, collegandosi in video chiamata per ringraziare i futuri promotori del territorio e tutto il corpo docente deputato alla crescita personale e professionale, che con i loro preziosi consigli conferiscono ai giovani le loro conoscenze, dando valore all’istituto fiore all’occhiello della Sardegna.



I ragazzi sono stati coadiuvati dai professori Umberto Dacrema, Paolo Caneglias e Franco Silanos. Gli studenti e le studentesse che hanno partecipato all’evento sono: Faedda Grazia, Gerdai Baldinu Alexandro Gino, Hanzel Merienne, Morel Rojas Neisy Gabriela, Giovanetti Davide José, Sanna Giulia, Satta Asia Lucia, Sotgiu Ahata. La delegata ha concluso ringraziando tutti per la fattiva collaborazione che “Insieme un mondo di Vino Rosa è possibile”.