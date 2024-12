Cor 5 marzo 2022 Alghero verso il Piano Radiofrequenze

Via l’antenna da Largo Costantino Alghero verso il nuovo Piano delle Radiofrequenze. L’amministrazione comunale, con il settore Demanio, al lavoro per raggiungere presto l’obiettivo del nuovo Piano. Via l’antenna da Largo Costantino per una riqualificazione dell’area



ALGHERO - L'amministrazione comunale sta per raggiungere uno dei principali obiettivi prefissati fin dal suo insediamento: la revisione e l’adeguamento del Piano delle Radiofrequenze della città. L’iter è iniziato nel novembre 2019, a seguito dell’adozione di una delibera di Giunta Conoci con la quale si incaricava il Settore Demanio della verifica delle antenne esistenti in tutto il territorio comunale e dell’aggiornamento del Piano e del relativo regolamento. Il passaggio successivo è stato quello di procedere al rinnovo dei contratti di locazione in scadenza, per due anni e non per sei come avveniva in passato, condizionando i contratti all’esito dell’adozione del Piano delle Radiofrequenze. Di pari passo, grazie a fondi di bilancio, è stato affidato l’incarico a una società per il censimento delle antenne, con verifica dei requisiti dettati dalle normative e dei piani di espansione (che gli operatori sono tenuti a comunicare annualmente). Un lavoro certosino che si è concluso nel dicembre 2021.



Tra le antenne censite anche quella presente in Largo Costantino, oggetto di forti proteste tra i residenti del quartiere di Sant’Agostino. In questo caso, il contratto di locazione non è stato rinnovato e il prossimo passaggio sarà la rimozione dell’antenna. Solo a quel punto si potrà procedere alla riqualificazione dell’area, come peraltro indicato in un ordine del giorno approvato in occasione di una recente seduta del Consiglio Comunale. «E’ un impegno prioritario che ci siamo posti al nostro insediamento» dice l’Assessore al Demanio Giovanna Caria, che poi commenta gli ultimi passaggi relativi all’aggiornamento del Piano delle Radiofrequenze. «E’ stato svolto un lavoro importante e ora siamo pronti a portare gli elaborati in Commissione» aggiunge. Sulla riqualificazione di Largo Costantino, commenta l’Assessore: «vogliamo mantenere fede agli impegni presi e rendere giustizia ai cittadini che tanto hanno patito l’installazione dell’antenna e al contempo riqualificare in maniera definitiva quell’area».



Sul tema, in occasione dell'ultimo consiglio comunale le consigliere del Movimento 5 Stelle avevano sottolineato l'esigenza di riqualificare l'area del quartiere di Sant'Agostino. «Una piazza di circa 1700 mq diventata irrecuperabile da quando nel 2014 è stata istallata una torre di telefonia mobile, esautorando di fatto la propria funzione, mortificando il parere espresso ampiamente dai cittadini del quartiere e diventando di fatto meta di parcheggio selvaggio e sporcizia». «Piazza di incontri collettivi, di divertimento durante i festeggiamenti per la festa del Santo - l'esortazione di Maria Antonietta Alivesi e Giusy Di Maio - oggi vive un degrado inaccettabile».



Nella foto: l'assessore al Demoanio del Comune di Alghero, Giovanna Caria