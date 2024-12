Cor 5 marzo 2022 Ubriaco a Lula: auto sequestrata Dal momento che il trasgressore guidava nonostante gli fosse stata revocata la patente, l’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca



LULA - Durante un servizio finalizzato al controllo della circolazione stradale in agro di Lula, i

Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nor di Bitti hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di guida in stato di ebbrezza, un uomo di Onifai che era alla guida della propria autovettura

con un tasso alcolemico di 1,74 ed 1,70 rispettivamente alla prima ed alla seconda misurazione con

dispositivo etilometrico. Dal momento che il trasgressore guidava nonostante gli fosse stata

revocata la patente, l’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca.