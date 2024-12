Cor 10 marzo 2022 Buona Destra Sardegna: debutto ad Alghero Il nuovo partito politico presenta il coordinamento regionale e territoriale in occasione di un incontro programmato per la giornata di sabato 12 marzo presso la sala conferenze dell’Hotel Catalunya







Nella foto: Sergio Grimaldi ALGHERO - Il partito Buona Destra Sardegna, dopo la costituzione del coordinamento regionale il mese scorso, guidato da Tore Piana già consigliere regionale, inizia il percorso di strutturazione territoriale, dopo Olbia è la volta di Alghero, dove sabato 12 marzo (alle ore 11) presso la sala conferenze dell’Hotel Catalunya, verrà presentato ufficialmente il responsabile cittadino, Sergio Grimaldi [ LEGGI ].A presiedere la riunione il coordinatore regionale Tore Piana e il Vice coordinatore regionale, l’Olbiese Marco Buioni ed in collegamento web da Roma, il Segretario Nazionale Filippo Rossi. L’occasione per fare il punto della situazione politico amministrativa Algherese, i programmi politici del nuovo partito, che si affaccia alla politica Algherese per la prima volta.«Vogliamo dare il nostro contributo costruttivo, con una nuova offerta politica», afferma il Coordinatore regionale Tore Piana. «Facciamo appello ai delusi della politica e vorremmo coinvolgere tutti i cittadini che per svariati motivi si sono allontanati e non vanno più a votare. Alla riunione , abbiamo invitato gli amministratori cittadini e i rappresentanti politici Algheresi oltre a un primo nutrito gruppo di simpatizzanti».Nella foto: Sergio Grimaldi