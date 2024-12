Cor 10 marzo 2022 Cinema e lavoro, assessore in Commissione La Seconda commissione, presieduta da Franco Stara (Udc-Iv), ha espresso all’unanimità parere favorevole alle deliberazione della Giunta n. 6/9 del 25 febbraio scorso



CAGLIARI - La Seconda commissione, presieduta da Franco Stara (Udc-Iv), ha espresso all’unanimità parere favorevole alle deliberazione della Giunta n. 6/9 del 25 febbraio scorso (Programma nazionale di occupabilità dei lavoratori – Gol) e alla deliberazione n. 6/ 8 del 25 febbraio “sugli incentivi per la trasformazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e prosecuzione dei progetti di utilizzo” ed ha altresì espresso parere favorevole, ma a maggioranza (3) con l’astensione dei consiglieri dei gruppi di opposizione (2) al decreto di nomina della commissione tecnico artistica per lo sviluppo del cinema (articolo 11 della legge n. 15\2006).



La delibera n. 6/9 è stata illustrata dall’assessora del Lavoro Alessandra Zedda che ha ricordato la complessità e strategicità del piano Gol enunciando gli obiettivi prioritari per i servizi pubblici per l’impiego (rafforzare le competenze degli operatori del Cpi; modernizzare i servizi; accrescere la capacità di collocamento e l’efficienza; garantire i livelli essenziali delle prestazioni in modo uniforme nei territori e orientare le prassi gestionali verso la digitalizzazione dei procedimenti e dei servizi) nonché i cinque principali campi di intervento: rafforzamento dei servizi per il lavoro pubblici; cooperazione tra sistema pubblico e privato; coinvolgimento delle imprese del territorio; target prioritari e capitalizzazione del valore aggiunto prodotto da progetti Ue.



L’assessora ha inoltre svolto alcune considerazioni in riferimento al piano nazionale nuove competenze, rimarcando come novità, l’apertura dei bandi per i disoccupati e la priorità per la digitalizzazione con particolare riferimento ai giovani. Successivamente la responsabile del Lavoro nell’esecutivo regionale è intervenuta sul Disegno di legge n. 103 che ha come obiettivo il riordino del sistema cooperativistico ed ha in sostanza rimesso alla commissione il prosieguo dell’iter per l’approvazione («la Giunta ha fatto ciò che doveva»). Sul punto si è sviluppato un breve confronto sul tema delle cosiddette revisioni (ora di competenza ministeriale) che la norma propone di mettere in capo alla Regione, anche in considerazione della mancata emanazione dell’atteso decreto attuativo in materia.



Parere unanime è stato quindi espresso dalla commissione anche sulla deliberazione 6/8 con una serie di approfondimenti sui cosiddetti lavoratori in utilizzo. Con i soli voti dei consiglieri di maggioranza, dopo l’intervento della direttrice del servizio cinema dell’assessorato dello Spettacolo, Laura Tascedda, è stato invece espresso il parere favorevole sul decreto di nomina della commissione tecnico-artistica per lo sviluppo del cinema che è composta da Giovanni Coda (regista), Laura Imelde Fremder (sceneggiatrice), Ines Vasiljevic (produttore), Marco Cabriolu (esperto in letteratura e cultura sarda) e Daniela Noli (esperta in valutazione economica dei progetti culturali).