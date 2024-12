Cor 10 marzo 2022 Cortometraggio: casting a Quartu Si cerca attrice per il ruolo della protagonista, età 30 anni circa, che sappia andare in bicicletta. Le riprese si svolgeranno nella prima metà di maggio, in Sardegna



QUARTU - Mercoledì 16 marzo dalle ore 9 alle ore 13 si apre a Quartu Sant'Elena il casting per il film cortometraggio “Bacio alla Terra” di Giulia Clarkson e Grazia Dentoni, prodotto da Ananche. Si cerca attrice per il ruolo della protagonista, età 30 anni circa, che sappia andare in bicicletta. Le riprese si svolgeranno nella prima metà di maggio, in Sardegna. Le interessate sono invitate a inviare due foto (un primo piano e una figura intera), curriculum e il link di un eventuale trailer alla mail: infoananche@gmail.com.