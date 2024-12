S.A. 11 marzo 2022 Pippi Calzelunghe al Cine Teatro AStra Domenica 13 marzo alle 18 “Fondazione” Aida in collaborazione con la compagnia svedese Papagena presentano l’intramontabile personaggio amatissimo dai bambini di tutto il mondo



SASSARI - Prosegue al Cine Teatro Astra in Corso Cossiga, 5 a Sassari la 32° stagione di teatro per ragazzi “Famiglie a teatro” organizzata dalla compagnia la botte e il cilindro. Domenica 13 marzo alle 18 In scena lo spettacolo della compagnia di Verona Fondazione Aida: “Pippi Calzelunghe”. Ispirato all’omonimo personaggio (in svedese Pippi Långstrump) della scrittrice svedese Astrid Lindgren diventato poi una serie televisiva di successo internazionale tra gli anni ‘60 e ’70.



Nello spettacolo in scena la storia di Pippi immersa in una scenografia coloratissima e divertente si snoderà dal suo arrivo nell’adorata casa Villa Villacolle, con la scimmietta Signor Nilsson e il cavallo Zietto alle avventure con Annika e Tommy, i suoi vicini di casa e compagni di giochi. Pippi Calzelunghe è stata di ispirazione per molti bestseller svedesi, tra questi il personaggio di Lisbeth Salander della saga Millenium di Stieg Larsson.

Regia e adattamento sono di Marinella Rolfart e Pino Costalunga. Scene, costumi e pupazzi di Tjåsa Gusfor, una delle più importanti scenografe svedesi, che ha ricreato il suo micromondo: una sorta di miniaturizzazione fantastica dove i pupazzi (guidati dagli attori a vista, non nascosti come nel teatro delle marionette) sono i veri protagonisti della scena. La sempreverde di Fondazione Aida ha allestito questa produzione in collaborazione con Glossateatro e Papagena (Norrköping – Svezia) che ha ottenuto il plauso della famiglia Lindgren oltre che il premio “biglietto d’oro agis- eti” per il successo di pubblico conseguito nella stagione 2007-2008.



Durante l’allestimento dello spettacolo Olof Nyman, il marito di Karin figlia di Astrid Lindgren e rappresentante degli eredi, ha revisionato la drammaturgia del testo confermandone l’autenticità. La stessa Karin ha partecipato alle prove generali approvandone approvando la distribuzione in Italia. Pippi Calzelunghe è un personaggio ancora amatissimo dai bambini di tutto il mondo per il suo temperamento coraggioso e spensierato e per il modo di fare del tutto fuori dagli schemi.