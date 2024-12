Cor 13 marzo 2022 Visioni Sarde approda in Grecia L’Ambasciata d’Italia in Grecia e l’Istituto Italiano di Cultura di Atene in collaborazione con l’AIAL, associazione culturale italo-ellenica, hanno inserito i cortometraggi della rassegna nell´ambito di un articolato programma di promozione del Cinema italiano in Grecia



CAGLIARI - Dopo Istanbul il cinema sardo sbarca in Grecia con Visioni Sarde. L’Ambasciata d’Italia in

Grecia e l’Istituto Italiano di Cultura di Atene in collaborazione con l’AIAL, associazione culturale italo-ellenica, hanno inserito i cortometraggi della rassegna nell'ambito di un articolato programma di promozione del Cinema italiano in Grecia. La circuitazione in Grecia, realizzata con proiezioni in presenza attraverso la Rete di Cooperazione Culturale italo-ellenica e con il sostegno della Federazione Nazionale Cineclub di Grecia è coordinata dal Segretario Generale dell’AIAL dr Enzo Bonanno, parallelamente alla diffusione in streaming attraverso la piattaforma Shift72.



Nell'isola di Leros la rassegna è stata già programmata presso la terrazza dell’Artemis a Platanos per sabato 20 agosto nel quadro delle serate di cinema all'aperto previste per questa estate. Per il successo dell'iniziativa è stato determinante il supporto fornito dalla Fondazione Sardegna Film Commission della Regione Autonoma della Sardegna e il sostegno tecnico della Cineteca di Bologna.

Questa in Grecia è infatti una straordinaria occasione per mostrare all'estero attraverso la settima arte, le molte facce della cultura sarda: storia e modernità, paesaggi urbani e marini, fantasia e realtà. Mille aspetti e contraddizioni trasformate dai registi in storie che ci aiutano a capire più profondamente l'isola.



Protagonisti delle serate saranno i giovani registi: Alessandra Atzori, Milena Tipaldo (Il Pasquino), Davide Melis (Il volo di Aquilino), Carlo Licheri (L'ultima habanera), Paola Cireddu (L'uomo del mercato), Alice Murgia (Margherita), Sergio Scavio (Marina, Marina!), Michele Francesco Meloni , Giovanni Pintus (Di notte c'erano le stelle) e Roberto Achenza (Un piano perfetto). I cortometraggi sono in lingua originale con sottotitoli in greco. La rassegna resterà disponibile in Grecia fino al 31 agosto 2022.