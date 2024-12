Cor 14 marzo 2022 FdI, nominato il direttivo di Alghero Il coordinatore cittadino, Marco Di Gangi, ha provveduto ad indicare tutti i componenti del nuovo direttivo cittadino: Giuseppe Cardi, responsabile dei rapporti con il territorio, Tonio Monti, responsabile dei rapporti con i rappresentanti delle partecipate. Di seguito la nota del partito



ALGHERO - Dopo la designazione da parte dell’Assemblea cittadina di Fratelli d’Italia del nuovo coordinatore nella persona di Marco Di Gangi, si è pervenuti a strutturare l’organizzazione del Partito ad Alghero con l’attribuzione dei diversi incarichi ritenuti necessari per garantire la più ampia rappresentanza e la massima operatività della sezione algherese del partito guidato a livello nazionale da Giorgia Meloni. Si è costituito un esecutivo del quale fanno parte oltre al coordinatore Di Gangi, i consiglieri comunali Pulina e Monti e l’assessore Cocco, Giuseppe Cardi, responsabile dei rapporti con il territorio, Tonio Monti, responsabile dei rapporti con i rappresentanti delle partecipate; Alessandra Erbì, cui è stato attribuito anche il ruolo di responsabile del tesseramento, e Maurizio Papa anche in qualità di coordinatore dei Dipartimenti tematici.



In seno al Direttivo sono poi stati, inoltre attribuiti i seguenti incarichi: Responsabile dell’organizzazione Luca Torturu, Segretario amministrativo Gianni Pais, Responsabile relazioni interne Maurizio Di Gangi, relazioni con gli altri circoli territoriali Giuseppe Pibiri. Infine il ruolo di responsabile della comunicazione è stato attribuito a Fabrizio Etzi, mentre quello di responsabile del costituendo circolo di Gioventù Nazionale è stato attribuito a Walter Noli e Emanuel Fais. Si è poi dato avvio, in sintonia con i livelli provinciali e regionali del partito, alla costituzione dei Dipartimenti, ciascuno dei quali avrà specifiche competenze, con particolare riguardo alle tematiche di interesse cittadino.



Tra i prossimi obiettivi quello di costituire ad Alghero il circolo locale di “Gioventù Nazionale” il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, coinvolgendo i giovani tra i 14 e i 32 anni. «Con questa squadra, finalmente coesa e fortemente motivata, Fratelli d’Italia intende rafforzare la propria presenza ad Alghero anche per stare al passo con le aspettativa di crescita del progetto di Giorgia Meloni e poter dare il proprio pieno contributo alla comunità locale declinando i valori che il Partito tenacemente e coerentemente sostiene e difende a livello nazionale».