S.A. 14 marzo 2022 E´ morto il pittore Mion, Alghero lo saluta Negli anni ´80 Mion ha trascorso le stagioni estive in Riviera del corallo dipingendo i paesaggi algheresi dal suo studio "en plein air" al Lido San Giovanni



ALGHERO - E’ morto a Tivoli, sua città natale, il pittore Sergio Mion, un artista e personaggio molto noto anche ad Alghero. Aveva 80 anni ed è stato trovato nella sua abitazione privo di vita, probabilmente da più di due giorni. L’abbaiare insistente del suo amato cane ha messo in allarme i vicini.



Negli anni '80 Mion ha trascorso le stagioni estive in Riviera del corallo dipingendo i paesaggi algheresi dal suo studio "en plein air" al Lido San Giovanni. In tanti lo hanno ricordato sui social come «un pezzo di Alghero», un'artista simpatico che fa parte dei ricordi di tante generazioni in città.



«Era un visionario, ho un vivo ricordo del profumo di olio di lino e trementina mentre lavorava in giro per la città, dipingeva a occhi chiusi conosceva a memoria tutti i suoi angoli» il commento dell'artista algherese Fabio Saiu.