Stefano Tunis 15 marzo 2022 L'opinione di Stefano Tunis Prezzi alle stelle, subito un sostegno alla produzione



In questo quadro di emergenza internazionale occorre un intervento urgente da parte del Governo Nazionale a sostegno del nostro sistema produttivo, già fortemente penalizzato dalla sua insularità, a cominciare da una norma che riduca immediatamente gli eccessivi oneri che stanno gravando sul costo dei carburanti con l’aumento dell’accise e dell’IVA. Nel contempo abbiamo la responsabilità politica come Regione di intervenire immediatamente con stanziamenti da destinare al settore delle MPMI, che in questa fase non possono attendere ulteriormente. La situazione attuale, che vede un aumento non sopportabile da parte delle imprese sarde dei costi del trasporto delle merci, rischia di mettere fuori gioco ogni possibilità di ripresa del sistema economico sardo, ed impedire alle sue imprese di competere sui mercati nazionali e internazionali. Considerato che la Commissione europea ha emendato per la 6 volta il quadro temporaneo di aiuti di stato attivato per fare fronte alle situazioni eccezionali che stiamo vivendo, aumentando il plafond disponibile per fornire aiuti alle imprese è necessario che si predisponga immediatamente una misura urgente da attuare da adesso sino a giugno 2022, che consenta di compensare questi maggiori costi a favore delle imprese della logistica, dei trasporti e delle spedizioni che maggiormente sopportano tali costi e che necessariamente poi li scaricano sul sistema delle MPMI sarde, in modo da consentire una moratoria di sistema che consenta alla Sardegna di non rimanere strangolata da questi aumenti, con la viva speranza che i fattori esterni che la stanno causando cessino al più presto.



*consigliere regionale Sardegna 20Venti