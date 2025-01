Cor 19 marzo 2022 Chiediamo al sindaco di ravvedersi per il suo bene La Lega prende le distanze dall' Udc : sostegno al sindaco

prende le distanze dall' : sostegno al sindaco Crisi ad Alghero: Fratelli d'Italia chiede unità in coalizione Avviso di sfratto a Porta Terra: Tecnicamente il gruppo dell´Udc Alghero non garantirà più i numeri alla maggioranza, ma continuerà a svolgere il proprio mandato mantenendo le cariche ed i ruoli che gli elettori hanno affidato loro. Tutte le immagini della conferenza stampa di questa mattina



ALGHERO - Precipita la situazione all'interno della maggioranza che sostiene il sindaco di Alghero, ed ora la "palla" passa nelle mani di Mario Conoci. Oggi, alla presenza di un folto pubblico di dirigenti e sostenitori dell'Udc, ma anche di esponenti politici di altri movimenti molto critici, tra cui Ballarini e Simula (FdI), Giorgio Oppi e Antonello Usai, affiancati dai consiglieri comunali Christian Mulas e Nina Ansini e dal consigliere regionale Antonello Peru, hanno inviato un avvertimento molto chiaro, parlando di pari dignità e rispetto degli accordi: «Il sindaco si ravveda o rischia di pagare le conseguenze in prima persona». Tecnicamente il gruppo dell'Udc non garantirà più i numeri alla maggioranza, ma continuerà a svolgere il proprio mandato tra i cittadini, mantenendo le cariche e i ruoli affidati loro. Significa che Lelle Salvatore - «assente perché colpito da problemi di salute, ma saldamente coerente con le decisioni e le scelte del partito» è stato precisato a chiare lettere - manterrà per ora il ruolo di presidente dell'Aula e lo stesso Raimondo Tilloca - presente alla riunione svoltasi questa mattina - rimarrà a capo dell'assemblea di Casa Gioiosa.







E' un vero e proprio avviso di sfratto quello inviato all'inquilino di Porta Terra. «Sindaco, si dia una regolata. Gli consigliamo di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le regole - è l'avvertimento di Giorgio Oppi - altrimenti abbiamo strumenti anche noi per difenderci». Ed ancora: «quando i numeri sono così, basta un voto per cadere. E quando uno cade, è difficile rialzarsi».







«Siamo stufi di essere presi ancora in giro». Sferzante l'applaudito intervento di Christian Mulas, che ha sottolineato i numerosi argomenti mai trattati dalla maggioranza nonostante le richieste del partito. «Io non ci sto più in un'amministrazione così, perché noi rappresentiamo una larga fetta di cittadini ormai scontenti».