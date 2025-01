S.A. 23 marzo 2022 Oristano, negozi contro lo spreco alimentare L’app anti-spreco numero uno in Italia arriva anche a Oristano, dove commercianti e utenti si sono uniti per contrastare gli sprechi alimentari



ORISTANO - La provincia di Oristano si unisce ufficialmente alla rete anti-spreco di Too Good To Go, l’app che offre agli esercenti commerciali la possibilità di dare nuovo valore al proprio invenduto e agli utenti di acquistare, e dunque salvare, alimenti ancora freschi - che rischiano di essere sprecati - a un terzo del prezzo originale. Attraverso la vendita delle cosiddette Magic Box, sacchetti contenenti una selezione a sorpresa dei prodotti invenduti di fine giornata, gli esercenti commerciali hanno la possibilità di ridurre gli sprechi e ottenere un piccolo ricavo dagli alimenti che altrimenti andrebbero sprecati attraverso uno strumento sicuro e flessibile.



Oltre ai negozianti, a beneficiare della Magic Box sono poi i consumatori, che acquistano i prodotti invenduti a un prezzo conveniente, unendo il risparmio al contrasto dello spreco alimentare e il cambiamento climatico. Ogni Magic Box salvata permette infatti di evitare l’emissione nell’ambiente di oltre 2.5 kg di CO2e. Un obiettivo che si rende ancor più centrale se accostato a quanto riportato dal centro di ricerca Project Drawdown che ha individuato nel contrasto allo spreco alimentare prima la soluzione per combattere il cambiamento climatico e mantenere l’aumento delle temperature al di sotto dei 2°C entro la fine del secolo, limitando i danni dei cambiamenti climatici su persone e ambiente.



Ad oggi, già diversi locali della provincia di Oristano hanno aderito all’app unendosi contro lo spreco alimentare, come il panificio Fromentu, con la sua proposta di pane fresco, focacce e altri prodotti da forno; la pasticceria L’Operà di Simone, che nei sacchetti anti-spreco mette a disposizione un vasto assortimento di pasticcini, torte e brioches; il fruttivendolo Ortufrutta, che si unisce alla mission dell’app offrendo frutta e verdura di stagione; la pizzeria Genesi, con la sua ampia selezione di pizze al taglio; ma anche il bar Temptation Pasticceria Caffetteria, che nelle Magic Box inserisce una grande varietà di snack dolci e salati, oltre a primi e secondi piatti realizzati con ingredienti stagionali. Diverse catene hanno deciso di estendere la loro adesione al progetto anti-spreco coinvolgendo i propri esercizi commerciali presenti ad Oristano. Tra queste, NaturaSì, Eurodrink, Leader Price, Spazio Conad, Campagna Amica Oristano, CRAI e CRAI Extra.