Mercede, debutto ai playoff in casa

ALGHERO - Inizierà domani, domenica 27 marzo alle ore 18.30, al Pala Corbia di via Pacinotti, il cammino play off della Mercede Basket. Avversario il Bk90 SS, classificatosi settimo nella stagione regolare. «Arriviamo a gara 1 di play off dopo una settimana difficile, probabilmente non potremo avere tutte le giocatrici disponibili a causa di infortuni subiti in settimana, ciò non toglie che vogliamo vincere gara 1 che disputeremo in casa», dichiara Francesco De Rosa. «Da domani ogni partita ha la massima importanza, basta poco per terminare la stagione, noi vorremmo provare ad andare il più avanti possibile soprattutto perché siamo arrivati secondi dopo 18 partite di campionato dietro alla sola Virtus, una corazzata per la categoria. Spero in un pubblico numeroso domani sera, è importante che le ragazze sentano il calore dei loro tifosi» conclude il presidente della Mercede.