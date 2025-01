Cor 29 marzo 2022 Dal colera al covid: dialogo con Pier Giorgio Pinna Dal colera al covid: le lezioni (dimenticate) della storia in un saggio del giornalista Pier Giorgio Pinna. Se ne parlerà mercoledì 30 marzo, dalle ore 18, al Vecchio Mulino di via Frigaglia 5, a Sassari, dove sarà presentato “Virus & Censure. Il contagio mediatico”



SASSARI - Attraverso due secoli di vicende che si snodano nell’isola, e non solo, il libro ripercorre emergenze sanitarie, allarmi per la salute, conseguenze di pandemie e mali endemici. Sino ad arrivare alla diffusione di patologie provocate da inquinamenti ambientali e dipendenze da droghe. Dalle vite dimenticate di scrittrici come Amelie Posse e di donne manager come Anna Marri, dalle schedature della Rockefeller Foundation ai dossieraggi degli 007 nel secondo dopoguerra, dalle riforme alle controrivoluzioni, dai reportage d’inviati coraggiosi alle nebbie fatte calare da loro colleghi per ordine delle autorità militari, ogni capitolo cerca di offrire storie inedite o poco conosciute. Il testo si avvale della presentazione di Eugenia Tognotti, docente di storia della medicina, editorialista e insigne divulgatrice scientifica. È il primo della collana di controcronache pubblicata dalla casa editrice Mediando. A metà maggio sarà presentato al Salone del libro di Torino nel quadro delle iniziative promosse dall’Associazione editori sardi. L’organizzazione della serata sassarese di mercoledì fa capo alla libreria Koinè, Mediando e ai titolari dello stesso circolo culturale del centro storico cittadino. Dialogherà con l’autore Giampaolo Cassitta.