S.A. 1 aprile 2022 Premio Ichnusa: ecco i vincitori Premiati quattro gruppi di studenti, che si sono distinti con progetti meritevoli e innovativi. Tra i partecipanti verrà selezionato un vincitore a cui sarà offerto uno stage retribuito di sei mesi nel reparto marketing Ichnusa



CAGLIARI - Un ritorno importante che si conclude in bellezza: Il Premio Ichnusa, l’iniziativa che ha preso vita nell’ambito del corso di Marketing nella Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche dell’Università di Cagliari, in collaborazione con lo storico birrificio, ha i suoi vincitori. La manifestazione, che prevede una fase di seminario, seguita dallo sviluppo di un progetto di gruppo di valorizzazione del marchio, permetterà a uno degli studenti partecipanti di ottenere un tirocinio retribuito della durata di sei mesi all’interno del reparto Marketing di Ichnusa.



Ecco i nomi dei progetti premiati, che hanno avuto come filo conduttore la fusione tra il rispetto per il territorio sardo e l’innovazione, con particolare riguardo alle tematiche di salvaguardia dell’ambiente, alle tradizioni rielaborate con uno sguardo al futuro: Silvia Cordeddu, Maddalena Torlini, Martina Vacca, Patrizia Boi, Manuela di Stefano, Massimo Loi, Davide Braina, Nicholas Atzei, Carolina Cannas, Giorgia Piredda, Giorgia Murru, Sonia Vittinio, Alessia Manca. È stata un’edizione particolarmente significativa: dopo un 2021 a distanza, la manifestazione è tornata sul territorio in modalità mista, online e in presenza, offrendo alle studentesse e agli studenti dell’Ateneo di Cagliari la possibilità di entrare in contatto diretto con una realtà consolidata sul territorio.



Ma non solo: nel 2022 torna anche la possibilità di effettuare uno stage all’interno del reparto marketing di Ichnusa. Un ponte che avvicina le studentesse e gli studenti al mondo del lavoro, un modo concreto per sostenere e valorizzare il talento dei giovani sardi. La risorsa verrà selezionata tra le studentesse e gli studenti che hanno partecipato. In oltre 12 anni di attività il Premio Ichnusa ha coinvolto complessivamente circa 700 studenti e nel 2022 ha interessato le studentesse e gli studenti dei corsi di laurea in Economia e Gestione Aziendale; Economia e Finanza; Economia Manageriale; Scienze economiche; Data Science, Business Analytics e Innovazione; Scienze della Comunicazione; Filosofia e teorie della comunicazione; Lingua e Traduzione - Lingua Inglese; Scienze Politiche; Innovazione Sociale e Comunicazione. La partecipazione al Premio ha un valore concreto con l’attività curriculare dei laureandi, portando al conseguimento di 3 crediti formativi.



Il Premio Ichnusa 2022 ha avuto inizio il 24 e il 25 febbraio scorsi, con una due giorni di seminari e incontri, per approfondire nozioni di comunicazione e branding, e scoprire il mondo Ichnusa, con focus prezioso legame con il territorio sardo. In seguito, gli studenti sono stati divisi in gruppi e, supportati dai docenti, hanno avuto un mese di tempo per sviluppare un progetto di marketing, che è stato poi sottoposto a una giuria composta da rappresentanti di Ichnusa e professori dell’Ateneo.