Cor 2 aprile 2022 Alessandra Erbì, addio a Fratelli d´Italia L´ormai ex membro del direttivo di Fratelli d´Italia Alghero, Alessandra Erbì, annuncia il suo passo avanti verso un nuovo orizzonte politico moderato lontano dai personalismi e dai populismi



ALGHERO – “«Ringrazio gli amici di FdI per la fiducia accordatami, ma voglio impegnare le mie energie e la mia passione politica lontana dai personalismi e dai populismi».” Così Alessandra Erbì (nella foto), del Direttivo del Circolo di FdI, annuncia il passo di lato rispetto al suo ruolo e militanza nel partito della Meloni. Ma nel contempo annuncia il suo passo avanti verso un nuovo orizzonte politico. «Assieme alle amiche e agli amici voglio impegnarmi a dare vita ad uno spazio politico cittadino nuovo, fatto di idee e azioni sociali ed economiche ispirate ai principi liberali, liberisti ma solidali, della sussidiarietà e della meritocrazia per contribuire a sostenere le famiglie e le imprese algheresi in questo momento di difficoltà –dichiara la Erbì-. Stiamo costruendo con amici appassionati una squadra di persone di buona volontà, fatta di cittadini moderati ma concreti nelle scelte. Una squadra che ha iniziato a lavorare analizzando i temi e i problemi e si accinge a dare un contributo alla crescita sociale, economica e cultuale di Alghero proponendo soluzioni e sostenendo lealmente il gran lavoro del Sindaco e della maggioranza di centrodestra e sardista» chiude la Erbì.