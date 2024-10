S.A. 4 aprile 2022 Talent day per trovare un lavoro Domanda e offerta di lavoro nei pubblici esercizi. Appuntamento promosso dal Fipe Sud Sardegna in programma lunedì 11 aprile a Cagliari



CAGLIARI - Lavoratori e candidati si incontrano a Cagliari grazie al Talent Day, la fiera del lavoro organizzata dalla Fipe Confcommercio Sud Sardegna. L’appuntamento, che si terrà lunedì 11 aprile dalle 14 alle 18, nella sede dell’Ex Cisapi di via Del Caravaggio 9 a Cagliari, è stato organizzato con la collaborazione della Regione Sardegna e del suo assessorato al Lavoro, e dell’Aspal.



«Siamo pronti a ripartire dopo anni difficili caratterizzati dalla pandemia e aumento del costo delle materie prime - spiega il presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna Emanuele Frongia - la carenza di personale qualificato rischia di indebolire ulteriormente una condizione già precaria. Per questo abbiamo voluto organizzare un’iniziativa dove domanda e offerta si possono incontrare».



Un progetto marchiato Fipe finalizzato alla promozione di un mercato del lavoro efficiente e che intende favorire e facilitare l’incontro tra domanda e offerta. Per questo sono stati coinvolti anche gli istituti alberghieri. Dall’incontro infatti potranno nascere varie opportunità, sia di tipo curriculare e extracurriculare, ma anche vere e proprie occasioni di lavoro anche per gli allievi giunti alla conclusione del proprio percorso scolastico (per partecipare è necessaria la registrazione su https://confcommerciosudsardegna.it/talentdayfipe/).