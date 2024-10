S.A. 4 aprile 2022 Vindice Lecis in anteprima ad Alghero La nuova edizione del Festival Dall´altra parte del mare prende il via con la presentazione in anteprima del nuovo libro di Vindice Lecis. L´appuntamento è per giovedì 7 aprile



ALGHERO - Ripartono da Alghero gli appuntamenti con la nuova edizione del festival Dall'altra parte del mare. La nuova edizione del Festival prende il via con la presentazione in anteprima del nuovo libro di Vindice Lecis. Il giornalista e scrittore sassarese lascia il linguaggio del romanzo e e torna a cimentarsi con un saggio in cui affronta uno dei periodi più difficili e controversi della storia d'Italia. Lotta al terrore, il PCI contro neofascisti e BR (1976 - 1982). I Documenti, le scelte i militanti. Questo il titolo del libro pubblicato dalle edizioni Bordeaux e arrivato nelle librerie italiane il 04 aprile. L'appuntamento è per giovedì 7 aprile alle 19,00 ad Alghero presso la Torre di San Giovanni (L.go San Francesco). Interverranno insieme all'autore Elias Vacca e Carlo Mannoni.



A quarant’anni dal presunto “esaurimento“ della stagione del terrorismo (nel 1982 si conclude l’ultimo grande “caso“ degli anni di piombo, il sequestro Dozier) Vindice Lecis analizza le strategie messe in campo dal Partito comunista italiano per contrastare la violenza brigatista e l’eversione nera. Una ricostruzione basata in gran parte su documenti riservati del fondo “Ugo Pecchioli”, conservato presso l’Istituto Gramsci e ancora in larghissima parte non adeguatamente analizzati. Atti, articoli, discorsi e relazioni interne testimoniano come il Pci impegnò contro il terrorismo tutte le sue organizzazioni, portando avanti una battaglia capillare grazie alla saldatura tra le direttive dei suoi dirigenti e l’operatività dei suoi militanti. Una storia nella storia che aspettava di venire alla luce.



Vindice Lecis (Sassari, 1957), giornalista, ha lavorato per trentacinque anni per il gruppo Espresso. È autore di romanzi storici e saggi sulla politica italiana del Novecento e sulla storia antica della Sardegna. Tra i suoi ultimi lavori Il visitatore (Nutrimenti 2019), La conquista (Condaghes 2020) e Il cacciatore di corsari (Nutrimenti 2020).

Dall’altra parte del mare è organizzato dall'Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano libri vino svago e con il sostegno della Regione Sardegna, della Fondazione Alghero e dell’Amministrazione Comunale di Putifigari.