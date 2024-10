Cor 6 aprile 2022 Valledoria, screening uditivo l´8 aprile La giornata di screening uditivo gratuito è organizzato dall’amministrazione comunale di Valledoria, in collaborazione con il Centro acustico mobile: servizio a beneficio di tutti i residenti, attivo dalle ore 9 alle 13 in piazza Padre Pio



VALLEDORIA - E’ in programma il prossimo 8 aprile, la giornata di screening uditivo gratuito organizzato dall’amministrazione comunale di Valledoria, in collaborazione con il Centro acustico mobile. Il servizio a beneficio degli abitanti di Valledoria sarà attivo dalle ore 9 alle 13 in piazza Padre Pio e si prefigge lo scopo di prevenire e sensibilizzare tutti rispetto alle problematiche legate al calo uditivo. All’interno dell’ambulatorio mobile saranno presenti solo professionisti sanitari iscritti all’albo e abilitati allo svolgimento di test audiometrici. Tutte le visite dureranno in media una decina di minuti e questa sarà effettuata solo a seguito dei controlli anamnestici, della misurazione della temperatura corporea ed igienizzazione delle mani. Per garantire la sicurezza di tutti.