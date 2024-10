Cor 7 aprile 2022 Baracca in fiamme, muore 44enne La tragedia a Cheremule, in località Sa Falada Manna. La vittima si tratta di un uomo di Thiesi. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri e i Vigili del fuoco



THIESI - Tragedia questa notte a Cheremule in località Sa Falada Manna. Per cause in corso di accertamento, la baracca dove dormiva un 44enne residente di Thiesi ha improvvisamente preso fuoco. per l'uomo non c'è stato niente da fare, è stato ritrovato carbonizzato. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri e i Vigili del fuoco.



articolo in aggiornamento



[foto Vigili del Fuoco]