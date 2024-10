Cor 7 aprile 2022 Porto Torres: nuovi orari al cimitero Lo ha stabilito il sindaco con un´ordinanza che rimodula l´orario in maniera tale che sia sempre lo stesso nella stagione invernale e in quella estiva, senza più variazioni legate all´alternanza tra ora legale e ora solare



Porto Torres - Il Comune ridefinisce il piano delle aperture dei cimiteri di Porto Torres. Le strutture di via Balai e Ponte Pizzinnu saranno aperte nei giorni feriali dalle 8 alle 13 e dalle 14 e 30 alle 17 e 30 mentre in quelli festivi dalle 8 alle 13 (esclusi i giorni di Natale e Capodanno). Lo ha stabilito il sindaco con un'ordinanza che rimodula l'orario in maniera tale che sia sempre lo stesso nella stagione invernale e in quella estiva, senza più variazioni legate all'alternanza tra ora legale e ora solare. Questo per garantire l’apertura dei cimiteri nelle ore di maggiore luce, per motivi di pubblica sicurezza, e comunque di maggior afflusso delle persone.