Cor 8 aprile 2022 FdI: Pulina e Di Gangi responsabili regionali Guideranno rispettivamente i dipartimenti “Dipendenze e Terzo Settore” e "Turismo". La nomina da parte della coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia Antonella Zedda. Soddisfatto il direttivo di Alghero



ALGHERO - La coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia Antonella Zedda ha recentemente disposto le nomine dei responsabili dei Dipartimenti Regionali del Partito. Il lavoro svolto dal Partito Algherese e personalmente da Monica Pulina e da Marco Di Gangi ha portato alla loro nomina quali responsabili regionali di due importanti Dipartimenti. Monica Pulina è stata indicata alla guida del Dipartimento “Dipendenze e Terzo Settore”, mentre Marco Di Gangi è stato nominato responsabile regionale del Dipartimento “Turismo”.



Un riconoscimento importante che consentirà ai due esponenti algheresi del partito guidato da Giorgia Meloni di concorrere a sviluppare iniziative e progettualità nei rispettivi ambiti di competenza al servizio della comunità sarda e per far crescere Fratelli d’Italia. Costituiti su base comunale, provinciale e regionale i Dipartimenti hanno competenze per aree tematiche in sintonia con i Dipartimenti nazionali.



Le nomine di Pulina, Di Gangi, ma anche di Pietro Pedoni e Manlio Mesina di Sassari a responsabili regionali rispettivamente dei Dipartimenti “Comunicazione” e “ Legalità, sicurezza e immigrazione” vengono accolti dal direttivo algherese di Fratelli d’Italia in maniera decisamente favorevole: «Siamo certi che Marco, Monica, Pietro e Manlio sapranno meritare la fiducia che gli è stata accordata svolgendo il loro compito nell'interesse del partito e della sua crescita».