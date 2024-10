S.A. 11 aprile 2022 Nuovi appuntamenti all´Ute di Alghero Martedì conferenza dell´´Ammiraglio Vittorio Guillot sugli "Aspetti Marittimi della Guerra in Ucraina" e giovedì incontro con Alessandra Derriu su Alghero e la Sardegna nel 1500



ALGHERO - Proseguono le conferenze all'Università della terza Età di Alghero. Martedì 12 aprile, alle ore 16.30, presso la Sede di Via Sassari 179, l'Ammiraglio Vittorio Guillot, già docente di Accademia ed esperto di Marineria di riconosciuta levatura, terrà la seguente conferenza: "Aspetti Marittimi della Guerra in Ucraina".



L'Ammiraglio Vittorio Guillot approfondirà le ragioni dell'importanza che rivestono i mari nella guerra in corso. In chiusura dell'incontro interverrà Marta Soggiu per curare l'esecuzione di letture e brani musicali.



Giovedì 14 aprile, alle ore 16.30, la dottoressa Alessandra Derriu, archivista dell'Archivio Diocesano di Alghero-Bosa, scrittrice e storica, terrà la seguente conferenza: "Alghero e la Sardegna nel 1500. Reati e Peccati."



Nella foto: Vittorio Guillot