Cor 12 aprile 2022 Alghero, salta il Consiglio: Misteri Questa volta non c´entra l´Udc: la maggioranza non riesce a garantire il numero legale e il consiglio salta. Lo sgambetto arriva da Fratelli d´Italia, con la contemporanea assenza di altri membri di maggioranza



ALGHERO - Misteri. Nulla a che vedere però con la processione silenziosa che in queste ore si snoda tra le antiche vie del centro storico. Ancora una volta salta la seduta del Consiglio comunale ad Alghero, ma questa volta non c'entra l'Udc. Lo sgambetto arriva da Fratelli d'Italia: l'improvvisa uscita di scena di Giovanni Monti, infatti, inizialmente presente al Quarter, unita all'assenza di Monica Pulina ed a quelle di Roberto Trova (Psd'Az) e Tatiana Argiolas (Fi) non permette il proseguo dei lavori.



E come prevedibile, arriva anche il duro commento delle opposizioni che parlano apertamente di «prassi consolidata per l’Amministrazione Conoci» e si domandano «quando la maggioranza inizi a lavorare per risolvere i problemi della città piuttosto che perdere tempo a bisticciare di continuo». «Gli importanti atti posti all’odg, primo fra tutti una delibera fondamentale per la società partecipata InHouse, possono aspettare e attendere i capricci e la sciatteria della maggioranza. Soprattutto chi può continuare ad aspettare sono i cittadini» chiudono Sartore, Bruno, Esposito, Cacciotto, Piras, Di Nolfo e Pirisi.