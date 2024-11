S.A. 13 aprile 2022 Salute donna, consulenze gratuite a Cagliari Settimana della salute della donna, consulenze gratuite con ginecologi e chirurghi senologi al Policlinico Duilio Casula e al San Giovanni di Dio al San Giovanni di Dio e al Policlinico Casula



CAGLIARI - L’Azienda ospedaliera-universitaria sempre di più al fianco delle donne. Anche quest’anno ci sarà uno speciale Open Week al Policlinico Duilio Casula e al San Giovanni di Dio, in collaborazione con Onda, l’Osservatorio nazionale per la salute della donna e di genere. Dal 20 al 26 aprile occasione della settima giornata nazionale della salute della donna (che si celebra il 22 aprile), l’Aou offre gratuitamente consulenze per promuovere la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Al San Giovanni di Dio sono previsti questi appuntamenti: Il 20 dalle 9 alle 13, la professoressa Anna Maria Fulghesu effettuerà consulenze e visite gratuite a adolescenti ed a giovani donne con problemi di irregolarità del ciclo e disturbi ormonali. Per prenotare una visita è necessario scrivere un’e-mail a gineca.amfulghesu@tiscali.it.



Il 21 dalle 9 alle 13, il dottor Maurizio D'Alterio, ricercatore dell'Università di Cagliari effettuerà consulenze e visite ginecologiche a pazienti affette da dolori pelvici cronici e/o endometriosi. Per prenotarsi è necessario chiamare al numero 07051093399 o scrivere un’e-mail a mauridalte84@gmail.com. Il 22 dalle 9 alle 13, la professoressa Anna Maria Fulghesu effettuerà consulenze e visite ginecologiche a donne con problematiche ormonali legate al periodo del climaterio e della menopausa. Per prenotare una visita è necessario inviare una mail a gineca.amfulghesu@tiscali.it. Il 26 dalle 9 alle 13, il dottor Kostantinos Marsidis effettuerà consulenze e visite ginecologiche a donne con problemi di incontinenza urinaria, urgenza, prolasso degli organi pelvici. Per prenotare una consulenza è necessario inviare un’e-mail a kgmartsi@yahoo.it.



Al Policlinico Duilio Casula il 20 e il 26 sono previste visite senologiche gratuite dalle 15 alle 19 (Piano 0. Ambulatorio G5) che saranno effettuate dai chirurghi senologi Massimo Dessena e Stefania Farris. Per prenotare è necessario chiamare il numero 07051096225. Lo scopo dell’Open week è quello di promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione. Obiettivo che si prefigge anche l’Aou di Cagliari, sempre attenta e pronta ad affrontare queste tematiche, e che per questo è stata premiata con due bollini rosa, riconoscimento che viene assegnato agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. Infine, martedì alle 17 andrà ci sarà uno speciale “15 minuti con”, la trasmissione di approfondimento sulla salute dell’Aou, in onda su sito e social e che sarà interamente dedicata alle patologie ginecologiche e senologiche.