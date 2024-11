Cor 14 aprile 2022 Incendi: Barracelli in campo a Porto Torres Campagna antincendio, al via l´attività di controllo della Compagnia barracellare a Porto Torres. Dal 15 maggio al 31 ottobre sarà possibile bruciare piccoli cumuli di stoppie solo previa autorizzazione del Corpo forestale, rilasciata su richiesta e valida per giorni e orari precisi



Porto Torres - Con l'arrivo della bella stagione entrano in vigore le norme comunali e regionali in materia di antincendio. E la Compagnia Barracellare Turritana si prepara ad avviare le attività di controllo nel territorio. Dal 1° giugno al 3 ottobre sarà vietato accendere fuochi o effettuare qualsiasi operazione che implichi l’uso del fuoco. Dal 15 maggio al 31 ottobre sarà possibile bruciare piccoli cumuli di stoppie solo previa autorizzazione del Corpo forestale, rilasciata su richiesta e valida per giorni e orari precisi.



Nelle aree urbane e nelle periferie abitate i proprietari di terreni, cortili, lotti edificabili, giardini e simili, sono tenuti entro il 1° giugno alla pulizia dei terreni da ogni materiale secco che possa provocare incendi. Il materiale dovrà essere smaltito in discarica, con divieto assoluto di abbandono di quanto tagliato: in caso di inosservanza verrà applicata una sanzione di 300 euro. I destinatari di questo provvedimento, inoltre, dovranno inoltre realizzare delle fasce protettive lungo tutto il perimetro del terreno, con larghezza minima di cinque metri e prive di qualsiasi materiale secco. Nelle aree extraurbane e periferiche, i proprietari e i conduttori di terreni appartenenti a qualsiasi categoria d’uso, sono tenuti alla pulizia dell’area limitrofa a strade pubbliche per una fascia di almeno 3 metri, calcolati partendo dal limite delle relative pertinenze della strada medesima.



Entro il 1° giugno tutti i proprietari, affittuari e detentori di terreni, lotti o giardini, dovranno provvedere ad una radicale potatura delle siepi, rampicanti, rami d’albero e simili che fuoriescono sulle vie pubbliche, marciapiedi, piazze o giardini. La compagnia barracellare provvederà verificherà la corretta attuazione di queste disposizioni: in caso di inosservanza, saranno emesse sanzioni amministrative da 300 a 2.064 euro per le inadempienze più gravi. Il comandante della compagnia è a disposizione del pubblico per ulteriori chiarimenti sulle normative antincendio.