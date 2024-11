Cor 14 aprile 2022 Piano regionale antincendio: tavolo a Cagliari Durante la riunione è stata illustrata la situazione rispetto al personale e ai mezzi a disposizione ed è stata sottolineata la necessità di condividere il testo dei Piani anche col corpo dei Vigili del fuoco, componente fondamentale del sistema di protezione civile, anche in relazione al Prai (Piano regionale antincendi)



CAGLIARI - Questa mattina, nella sede della Protezione civile regionale, si è tenuto un incontro per fare il punto sui Piani ripartimentali antincendio, al quale hanno partecipato l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, i direttori generali del Corpo forestale, Carlo Masnata, dell’agenzia Forestas, Maurizio Mallocci, e della Protezione civile, Antonio Pasquale Belloi.



Durante la riunione è stata illustrata la situazione rispetto al personale e ai mezzi a disposizione ed è stata sottolineata la necessità di condividere il testo dei Piani anche col corpo dei Vigili del fuoco, componente fondamentale del sistema di protezione civile, anche in relazione al Prai (Piano regionale antincendi).



Infine, è stata indicata l’esigenza di omogeneizzare i sette piani da inserire nel Prai e, per quanto riguarda i volontari, l’opportunità di passare dai piani operativi alle convenzioni, allineandosi così alle altre regioni italiane. «Un incontro operativo e costruttivo tra le principali componenti coinvolte nel sistema regionale. Abbiamo esaminato la situazione della complessa macchina organizzativa, così da farci trovare pronti all’avvio della stagione antincendio», ha concluso l’assessore Lampis.