Cor 15 aprile 2022 Alghero: Grotta e Musei nel weekend di Pasqua Alghero ed il suo straordinario patrimonio storico e naturalistico, a cui si affianca una ricca programmazione artistica e culturale, si presenta al meglio per il periodo pasquale: Grotta di Nettuno e Musei, eccogli orari ad Alghero



ALGHERO - Grotta di Nettuno, Musei cittadini e Parchi Archeologici pronti ad accogliere turisti e algheresi all'insegna della cultura, dell'ambiente e del relax. Alghero ed il suo straordinario patrimonio storico e naturalistico, a cui si affianca una ricca programmazione artistica e culturale, si presenta al meglio. E' il caso della Grotta di Nettuno, ancora più affascinante grazie alla riqualificazione completa dell'illuminazione. Nel lungo weekend di Pasqua tutti aperti il luoghi della cultura: non soltanto i tradizionali riti della coinvolgente Settimana Santa ad impreziosire il suggestivo centro storico, aperture straordinarie programmate in tutti i siti. «Il graduale ritorno alla libera fruizione dei musei nel lungo fine settimana di Pasqua, unito alla straordinaria vetrina internazionale del Billie Jean King Cup di tennis con le Nazionali di Italia e Francia, aprono nel migliore dei modi una lunga stagione che vedrà il territorio di Alghero protagonista tra le mete più ambite dell'Isola» sottolinea il presidente della Fondazione, Andrea Delogu.



Di seguito gli orari in vigore fino a martedì 31 Maggio 2022.



MACOR

Lunedì: 16:30 - 19:00

Martedì: CHIUSO

Mercoledì: 10:30-12:30

Giovedì: 16:30-19:00

Venerdì: 10:30-12:30

Sabato: 10:30-12:30 - 16:30-19:00

Domenica: 10:30-12:30 - 16:30-19:00



MŪSA

Lunedì: 10:30-13:00

Martedì: 17:30-19:30

Mercoledì: CHIUSO

Giovedì: 10:30-13:00

Venerdì: 17:30-19:30

Sabato: 10:30-13:00 - 17:30-19:30

Domenica: 10:30-13:00 - 17:30-19:30



Lunedì di Pasquetta, 18 aprile, il MŪSA sarà aperto in via eccezionale dalle 10:30-13:00 - 17:30-19:30 e il MACOR dalle 10:30-12:30 - 16:30-19:00



ATELIER#3

da sabato 16 aprile:

venerdì: 11:00 - 13:00 / 17:00 - 20:00

sabato: 11:00 - 13:00 / 17:00 - 20:00

domenica: 17:00 - 20:00



GROTTA DI NETTUNO

Tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19.00

Attivo il servizio barche NAVISARDA E FRECCE DELLE GROTTE (eventuali dettagli orari/costi qui)



AREE ARCHEOLOGICHE

Palmavera tutti i giorni dalle ore 10 alle 18 – Anghelu Ruju dalle 10 alle 14. Entrambi aperti a pasqua e pasquetta.



Nella foto allegata: la "spiaggia della foca" all'interno della Grotta di Nettuno, mai illuminata fino ad oggi.