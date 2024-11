S.A. 15 aprile 2022 Tennis, Billie Jean si parte oggi a Maria Pia Jasmine Paolini e Alizé Cornet apriranno oggi alle ore 14 la sfida tra Italia e Francia valida per i preliminari dell’edizione 2022 di Billie Jean King Cup by BNP Paribas



ALGHERO - Saranno Jasmine Paolini (n.48 WTA) e Alizé Cornet (n.34 WTA) ad aprire oggi alle ore 14 (live su SuperTennis) la sfida tra Italia e Francia valida per i preliminari dell’edizione 2022 di Billie Jean King

Cup by BNP Paribas, in programma nel week end sul green-set del Centrale del Tennis Club Alghero: in palio un posto alle Finals di novembre (in sede unica ancora da definire). Questo l’esito del sorteggio che si è tenuto ieri presso l’Hotel Carlos V ad Alghero, alla presenza del

consigliere federale della FIT, Raimondo Ricci Bitti, del team manager della squadra francese, Pascal Maria, e del giudice arbitro Mihalea Testiban.



A seguire scenderanno in campo Camila Giorgi (n.30 WTA) e Ocean Dodin (n.96 WTA). Sabato la sfida tra le numero uno dei rispettivi team, Giorgi e Cornet; a seguire quella tra le numero due Paolini e Dodin.

In chiusura, il doppio tra la coppia azzurra Lucia Bronzetti/Martina Trevisan e quella francese Alizé Cornet/Kristina Mladenovic.

La nazionale femminile italiana è completata da Elisabetta Cocciaretto (n.161 WTA).



«Le ragazze stanno bene e sono soddisfatta delle condizioni che abbiamo trovato in questi giorni di allenamento qui ad Alghero. Il campo, la superficie, le palline, l’atmosfera, è tutto ottimale. La nostra

forza è il gruppo, stiamo bene insieme, dentro e fuori dal campo. Le ragazze si stanno esprimendo a buoni livelli e le nostre prime singolariste, Paolini e Giorgi, sono in forma. Conosciamo il valore delle

nostre avversarie, in particolare la Cornet che ha avuto un ottimo avvio di stagione: è molto esperta e abituata a giocare partite di questo livello» le parole di Tathiana Garbin, capitana Italia. «Mi fa molto piacere essere qui e di ripartire dopo un’attesa tanto lunga. In questi giorni mi sono allenata intensamente, sto bene, sono pronta a dare il meglio. La Francia è un’avversaria dura, ma siamo fiduciose. L’obiettivo è conquistare le Finals della Billie Jean King Cup »ha commentato Camila Giorgio, numero uno tra le azzurre.



Nella foto: Paolini durante una sessione di allenamento a Maria Pia