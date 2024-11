Cor 15 aprile 2022 Banco Sardegna, Gianfranco Farre nuovo presidente Farre, originario di Bitti, classe 1958, è stato nominato oggi dall’Assemblea dei soci riunita a Cagliari e succede ad Antonello Arru, alla guida del Banco di Sardegna da tre mandati



Un bittese alla guida del Banco di Sardegna: Gianfranco Farre, originario di Bitti, classe 1958, è il nuovo presidente del Banco di Sardegna, l’istituto di credito isolano controllato al 100 per cento dall’emiliana Bper. Farre è stato nominato oggi dall’Assemblea dei soci riunita a Cagliari e succede ad Antonello Arru. Fanno parte del Consiglio d'Amministrazione anche Elvio Sonnino, nuovo vicepresidente, i consiglieri e le consigliere: Annamaria Massimetti, Viviana Ferri, Maria Grazia Dessì, Roberto Ferrari, Grazia Orlandini, Luca Saba, Giuseppe Cuccurese, Gian Battista Piana, Alessandro Simonazzi. Del nuovo Collegio sindacale per il triennio 2022-2024 fanno invece parte i commercialisti Giovanni Ghi, indicato come presidente, più i due effettivi Mirco Zucca e Donatella Rotilio; Giorgia Butturi e Luigi Attilio Mazzocchi sindaci supplenti.