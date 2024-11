Cor 16 aprile 2022 Via agli Europei di windsurf a Cagliari Il campionato, al via da domenica 17 aprile con la cerimonia inaugurale fino a sabato 23, suggella ancora una volta il legame tra la classe internazionale Techno 293 e il circolo cagliaritano, che aveva già organizzato il campionato europeo nel 2011 e quello mondiale quattro anni dopo



CAGLIARI – E’ stato presentato venerdì mattina in conferenza stampa, nella sede del Windsurfing Club Cagliari sulla spiaggia del Poetto a Cagliari, il Campionato Europeo di windsurf classe Techno 293, la specialità scelta e amata dai giovani windsurfisti anche perché propedeutica alla classe olimpica. Il campionato, al via da domenica 17 aprile con la cerimonia inaugurale fino a sabato 23, suggella ancora una volta il legame tra la classe internazionale Techno 293 e il circolo cagliaritano, che aveva già organizzato il campionato europeo nel 2011 e quello mondiale quattro anni dopo.



Nella lista iscritti, figurano 277 partecipanti da 18 nazioni, non soltanto europee: la formula Open della competizione apre infatti le porte anche a regatanti di paesi extraeuropei, che partecipano fuori concorso. E’ il caso della delegazione giapponese, presente con otto atleti. Nella classifica delle nazionalità, domina l’Italia fa gli onori di casa, con 125 partecipanti. Seguono Grecia (23), Spagna e Turchia (16). I regatanti, di età compresa tra i 13 e 17 anni, sono ripartiti in cinque categorie, ciascuna in lizza per il proprio titolo, maschile e femminile: Under 13, Junior (Under 15), Youth (Under 17), Plus Youth (Under 19) e Plus Open. La flotta più numerosa è quella Under 17 (101 iscritti), seguita dall’Under 15 (83).



Gli arrivi dei partecipanti si susseguiranno fino al giorno di Pasqua, quando si completeranno le registrazioni e si svolgerà la cerimonia d’apertura (ore 19). Lunedì 18 è in programma la regata di prova, che consentirà alla flotta di testare il campo di regata. Martedì, il via ufficiale alle competizioni: fino a sabato 23, si potranno disputare massimo quattro prove al giorno, per un totale di quindici. Due, i campi di regata che saranno allestiti a breve distanza dalla spiaggia, così da rendere ben visibili le regate al pubblico da terra: un campo accoglierà gli Under 13 e 15, l’altro le categorie di velisti più grandi.



Tra i concorrenti sono presenti due, tra i campioni del mondo in carica: l’italiano Mathias Bortolotti (iridato nell’Under 13, ma in quest’occasione passato alla categoria superiore Under 15) e la ceca Nela Sadikova, che a Torbole si era imposta nell’Under 17 femminile. Assente giustificato il campione Under 17 Federico Pilloni, a Campione sul Garda per gli International Games della classe olimpica IQFoil. Tra i nomi già confermati anche due, tra i vincitori dell’Europeo 2021 a Tallin, in Estonia: il talento di casa, Pierluigi Caproni, campione in carica Under 13 ma questa volta in gara nell’Under 15 maschile; e il turco Artun Senol, che non difenderà il titolo Under 15 perché passato alla categoria superiore, l’Under 17. Tra i sardi, oltre a Caproni, favoriti per un piazzamento di prestigio anche le sorelle Teresa e Angelina Medde, Veronica Poledrini e Giorgio Falqui Cao.