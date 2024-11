Cor 21 aprile 2022 A Sa Segada la Sagra della Fragola Procedono i preparativi nella borgata alle porte di Alghero per la tradizionale sagra della Fragola, giunta ormai alla sesta edizione. Appuntamento per la giornata dell´8 maggio dalle ore 10. Ecco il programma



ALGHERO - Procedono i preparativi nella borgata alle porte di Alghero per la tradizionale sagra della Fragola, giunta ormai alla sesta edizione. Appuntamento a Sa Segada per la giornata dell'8 maggio dalle ore 10. Si parte con l'apertura degli stand alla presenza delle autorità pubbliche ed ecclesiastiche per proseguire con eventi durante l'arco dell'intera giornata. Gara podistica bambini e a seguire esibizione sportiva di rugby; tavola rotonda Anbi Sardegna – la fragola e i cambiamenti climatici; baby dance e caccia alla fragola organizzata da “meraviglia eventi animazione” e a seguire intrattenimento per i più piccoli; partita di calcio per la pace tra rappresentativa delle borgate algheresi e amministratori comunali e incontro di calcio a 8 under 12 e altre attività sportive; sfilata “natura e creatività” di bambine e bambini; sfilata di moda “natura e creatività”; mentre per tutta la giornata si terrà il raduno di Fiat 500. Il tutto accompagnato dalla musica di Massimo Melis.