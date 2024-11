Cor 23 aprile 2022 Fiere nautiche, Porto di Alghero a Olbia e Palma di Maiorca Primo appuntamento, insieme alle rappresentanze dei porti turistici di Bosa, Stintino, Porto Torres e Asinara, alla Fiera Nautica della Sardegna che si terrà a Olbia



ALGHERO - Doppio appuntamento per il Porto di Alghero. Questo weekend sarà presente, insieme alle rappresentanze dei porti turistici di Bosa, Stintino, Porto Torres e Asinara, alla prima Fiera Nautica della Sardegna che si terrà a Olbia. Un evento di carattere internazionale organizzato dal Cipnes, in collaborazione con la Regione Sardegna e Moys. Oltre l’aspetto promozionale e fieristico, l’appuntamento è importante perché sarà realizzata una tavola rotonda, alla presenza del presidente nazionale di Assonat Luciano Serra e dell’avvocato Marco Machetta, con oggetto la “Legge Bolkestein” e gli effetti sulle concessioni marittime e dunque mondo della nautica.



Il Porto di Alghero e Aquatica con Pinna Nautica (Bosa), Cormorano Marina di Porto Torres e Asinara, Marina di Stintino, saranno presenti anche all’importante Boatshow di Palma di Maiorca ovvero una delle più importanti fiere di settore d’Europa. In quest’occasione gli scali marittimi del Nord-Ovest Sardegna ci saranno come ospiti del progetto “Oversea” di Assonautica Nord-Sardegna.



«Alghero, grazie al Consorzio del Porto di Alghero, non manca di promuovere il proprio principale approdo nei più importanti eventi del comparto in un momento che, seppur ancora legato alle incertezze connesse alle gravi criticità degli accadimenti internazionali, può rappresentare la ripartenza per il settore della nautica e dunque per la portualità, inoltre – chiude il presidente del Consorzio Giancarlo Piras – la presenza di Alghero è “in rete” con gli altri principali porti del Nord-Ovest Sardegna al fine di creare una sinergia che possa portare giovamento a tutti e soprattutto ampliarsi anche su scala regionale».



Nella foto: i rappresentanti dei porti turistici di Alghero, Bosa, Stintino, Asinara e Porto Torres, Fabrizio Goldoni, Giancarlo Piras, Daniel Pinna, Antonello Caddau e Nico schiaffino