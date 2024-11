Cor 3 maggio 2022 Éntula presenta Gherardo Colombo Il 9 maggio a Sassari, per il festival Éntula, l’ex magistrato Gherardo Colombo presenta il libro “La sola colpa di essere nati”, scritto insieme alla senatrice a vita Liliana Segre



SASSARI - Éntula torna a Sassari lunedì 9 maggio alle 18, presso la Camera di Commercio in via Roma 74, dove l’ex magistrato Gherardo Colombo presenterà La sola colpa di essere nati (Garzanti 2021), in dialogo con Gianfranco Strinna. L’autore incontrerà inoltre studenti e studentesse in due eventi a loro riservati: 9 maggio, ore 11:00, Liceo scientifico Pitagora di Selargius; 10 maggio, ore 11:30, Auditorium Polo Tecnico Devilla in via Monte Grappa a Sassari con gli Istituti IPIA e IPSA della città.



Il tour è organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Sassari, l’Associazione Forum del libro, il progetto Futuro Prossimo di Save the Children Italia, il Liceo Scientifico Pitagora di Selargius, gli istituti IPIA E IPSA di Sassari, la libreria Koinè, lo studio Massaiu, Florgarden e Sardex.



In La sola colpa di essere nati, Gherardo Colombo e Liliana Segre ripercorrono drammatici momenti personali e collettivi connessi a una delle più grandi tragedie che abbiano mai colpito l’umanità e si interrogano sulla profonda differenza che intercorre tra giustizia e legalità, sottolineando la necessità di non voltare mai lo sguardo davanti alle ingiustizie, per fare in modo che le pagine più oscure della nostra storia non si ripetano mai più. Gherardo Colombo a Liliana Segre: «Per me è molto importante sentirmi sulla tua stessa strada. Perché hai vissuto ciò che io ho solo letto, e perché avendolo vissuto non hai assecondato l'istinto di rispondere all'odio con l'odio».