Cor 3 maggio 2022 Lorenzo Braina: doppia conferenza a Villanova Partendo dal personale bagaglio di educatore l’autore del monologo offrirà spunti di riflessione per genitori, insegnanti ed educatori interessati. Appuntamento a Villanova Monteleone nel Salone dell’Associazione Misericordia



VILLANOVA MONTELEONE - Continuano gli appuntamenti del Festival “La cultura oltre i confini” organizzato dall’Associazione Culturale Interrios di Villanova Monteleone con le conferenze educative di Lorenzo Braina. Sono previsti due incontri dove si affronteranno le seguenti tematiche: Nella prima conferenza educativa che si terrà il 5 maggio 2022 (alle ore 18,30) il tema sarà “La valigia dell’educatore” partendo dal viaggio educativo nel tempo del Covid. Quando si parte per un viaggio è buona prassi fare con cura una valigia. Il viaggio che ci attende ancora nel tempo del Covid, farà scoprire che alcuni degli abiti, degli strumenti, delle stesse idee che ci hanno accompagnato nel viaggio educativo precedente non sono più adeguati e che alcuni, al contrario, rimangono validi e lo rimarranno per sempre. Partendo dal personale bagaglio di educatore l’autore del monologo offrirà spunti di riflessione per genitori, insegnanti ed educatori interessati.



Nella seconda conferenza educativa il tema sarà “Che tu sia felice” partendo dalla scuola ed educazione tra obbligo e desiderio. Iniziando dalle situazioni più complicate, in quelle in cui bambini e ragazzi sembrano realmente persi alla vita, c’è un solo desiderio che i genitori hanno: che lui sia felice. Non bei voti, non ubbidienza, non qualsivoglia aspettativa, solo felicità. Ma l’educazione può educare alla felicità? E questo significa mettere o togliere limiti, accontentare o vietare, liberare o limitare? Intorno a questi temi l’autore svilupperà il suo monologo educativo.



Le due serate saranno tenute da Lorenzo Braina, educatore e divulgatore pedagogico. Lavora da trent’ anni nel campo dell’educazione. Per i primi quindici ha lavorato come maestro di strada occupandosi di gravi situazioni di disagio, devianza, e malessere, nei successivi anni ha iniziato ad occuparsi di divulgazione pedagogica, consulenze e formazione. Gli appuntamenti si terranno a Villanova Monteleone nel Salone dell’Associazione Misericordia Piazza Delogu-Ibba n. 7 a Villanova Monteleone alle ore 18.30. Questa iniziativa, come le precedenti, è rivolta ai genitori, a tutto il mondo della scuola, agli educatori in generale e ai giovani e si svolge in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale di Villanova Monteleone, con la Parrocchia, con l’Amministrazione Comunale e con l’Associazione Misericordia.