Ute Alghero: le conferenze della settimana

ALGHERO - L’Università delle Tre Età di Alghero ha reso noto il programma delle conferenze di questa settimana. Si parte oggi, martedì 3 maggio, alle 16.30 nella sede del Seminario di via Sassari 179, con la professoressa Mariolina Cosseddu, docente di storia dell’arte, che terrà la conferenza dal titolo “I geni del Rinascimanto, come nasce e come si sviluppa nel tempo il termine di genio. Leonardo e Michelangelo a confronto: dalla giovinezza alla prima maturità (prima parte). Giovedì 5 maggio all 16.30, sempre nella stessa sede, spazio ad Antonella Derriu, responsabile del Ceas Parco di Porto Conte, terrà la conferenza “Conoscere il territorio: escursione nell’ambiente costiero”.