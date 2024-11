Cor 3 maggio 2022 Challenge Scout al campo Masci di Alghero I ventinove novizi divisi in sei squadre formate da quattro giovani tra ragazze e ragazzi si sfideranno in una competizione che partirà da Fertilia sabato 7 maggio, per percorrere sei differenti sentieri del trekking del Parco di Porto Conte per poi concludere la competizione presso la base Masci la mattina e il pomeriggio dell’8 maggio



ALGHERO - La branca Rover e Scolte dell’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, Zona di Sassari, nel week end del 7/8 Maggio, presso la base Masci ad Alghero, sarà coinvolta in un’autentica sfida che ogni anno anima ed entusiasma i novizi e le novizie, ragazzi e ragazze di sedici anni, nell’attività tipica dell’anno di noviziato chiamata “challenge”. I ventinove novizi divisi in sei squadre formate da quattro giovani tra ragazze e ragazzi si sfideranno in una competizione che partirà dalla borgata di Fertilia, frazione del comune di Alghero il sabato del 7 Maggio, per percorrere sei differenti sentieri del trekking del Parco di Porto Conte per poi concludere la competizione presso la base Masci la mattina e il pomeriggio dell’8 Maggio.



Le squadre vivranno in autonomia la prima parte dell’evento affrontando le difficoltà della tanto amata e odiata topografia per poi fermarsi la notte e costruire il proprio rifugio: dimora e giaciglio della notte. L’indomani mattina ripartiranno per raggiungere il campo base e affrontare le undici temibili prove che verificheranno le competenze e abilità acquisite in tanti anni di reparto e nell’anno di noviziato. L’evento come ogni anno cerca di coinvolgere anche associazioni presenti sul territorio che con il loro servizio offrono un contributo importante alla comunità dove operano, come la Misericordia di Alghero, che svolge la sua azione di volontariato nel settore Sanitario e di Soccorso, ma anche in ambito Sociale e di Protezione Civile, le cui conoscenze ed esperienze vengono messe a disposizioni dei ragazzi con una prova sul campo sulle tecniche di primo soccorso.



Tra le prove del challenge, la più temuta dai giovani novizi, soprattutto per l’altezza, sarà quella organizzata dalla pattuglia di Protezione Civile dell’AGESCI Regione Sardegna che propone un percorso di arrampicata sugli alberi con discesa in funicolare. Come ogni competizione che si rispetti alla fine dell’evento verrà proclamata la squadra che rispetto alle altre ha affrontato al meglio delle proprie capacità le sfide del challenge; certi che la gara più importante che ogni novizio/a possa vivere è la sfida con se stessi e i propri limiti che se anche superati in minima parte saranno la vittoria più grande.