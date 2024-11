S.A. 6 maggio 2022 Riapre il Centro di Riuso a Sassari Lunedì riapre il Centro del Riuso del Comune di Sassari in via Montello. Si tratta di un´area realizzata come punto di raccolta di oggetti e arredi che possono essere ancora utilizzati



SASSARI - Lunedì riapre il Centro del Riuso del Comune di Sassari in via Montello. Si tratta di un'area realizzata come punto di raccolta di oggetti e arredi che possono essere ancora utilizzati, riducendo così la produzione di rifiuti e allungando il ciclo di vita di materiali e di beni. Sarà aperto tre volte alla settimana, anziché due: il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 8:30 alle 13:30. Il Centro sarà gestito dal RTI Ambiente Italia srl/Formula Ambiente SpA/Gesenu SpA.



Il prelievo è totalmente gratuito ed è aperto a tutti i cittadini residenti a Sassari. È data priorità a persone segnalate dal Settore Coesione sociale o da associazioni o altre istituzioni operanti nell'ambito dei servizi sociali. Trascorsi i 30 giorni senza aver ricevuto alcuna manifestazione d'interesse, il bene potrà essere assegnato a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dalle condizioni socio-economiche del richiedente, fermo restando il criterio dell’ordine cronologico di arrivo della richiesta. Per le famiglie meno abbienti è prevista anche la consegna del bene a domicilio.



Sul sito del Comune www.comune.sassari.it , nella pagina dedicata al Centro di Riuso, è presente un elenco esemplificativo su ciò che può essere donato e ritirato; la regola generale è che tutto sia in buono stato e possa essere riutilizzato. Per motivi logistici e di sicurezza, non sono ammessi grandi elettrodomestici ed arredi completi e/o voluminosi (cucine, camere da letto etc). Per informazioni è possibile contattare il numero dedicato 3773151912 o scrivere all’indirizzo e-mail centroriusocomunesassari@gmail.com.