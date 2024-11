S.A. 9 maggio 2022 Compagnia sarda vola a New York La compagnia Theandric Teatro Nonviolentovola a New York per rappresentare la Sardegna nella prossima edizione del festival “In Scena! Italia Theater Festival NY”, che si terrà a New York dal 14 al 18 maggio



CAGLIARI - La compagnia Theandric Teatro Nonviolentovola a New York per rappresentare la Sardegna nella prossima edizione del festival “In Scena! Italia Theater Festival NY”, che si terrà a New York dal 14 al 18 maggio. L’opera selezionata per l’occasione è “La Vedova Scalza” (ispirata all'omonimo romanzo di Salvatore Niffoi, Premio Campiello nel 2006) con la regia di Maria Virginia Siriu, e gli attori Carla Orrù, Fabrizio Congiae Andrea Vargiu, con i costumi di Marilena Pitturru (autrice anche delle maschere) e Salvatore Aresu e le musiche dei Menhir (storica formazione hip hop nuorese tra le più importanti nella storia del genere in Sardegna), per dare vita alla fortunata opera teatrale figlia dell'incontro tra la letteratura di Niffoi con il teatro della Siriu.



Da questa commistione trae linfa vitale una pièce che dà corpo alle emozioni, ai valori e ai linguaggi che popolano il romanzo, vero e proprio caso editoriale dei primi anni duemila. Lo spettacolo andrà in scena al Bernie Wohl Center di Goddard Riverside (647 Columbus Avenue) il 14 maggio alle 15, e il 18 maggio alle 20 al Greek Cultural Center di Astoria, con ingresso libero.



Il 16 maggio la compagnia terrà due seminari per gli studenti della Scuola d’Italia Marconi, nella quale si esibirà il giorno dopo (martedì 17) a New York. Ogni anno In Scena! presenta nella Grande Mela una rassegna di teatro italiano indipendente con al suo interno produzioni originali, letture di opere teatrali in traduzione inglese, conferenze, seminari e scambi fra artisti italiani ed internazionali. Scopo della rassegna è la promozione del teatro e degli artisti italiani a New York e la costruzione di un ponte fra la scena artistica italiana e quella newyorkese. Tutti gli spettacoli vengono presentati in italiano con sopratitoli in inglese.