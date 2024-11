Cor 12 maggio 2022 Niente Boeing, Blue Air cancella l'Alghero-Torino Caselle, Blue Air cancella 4 destinazioni fino a settembre, compresa Alghero. Disagi per i passeggeri già prenotati. La low cost rumena è in attesa della consegna dei vettori prenotati



ALGHERO - L’aeroporto di Alghero il collegamento operato da Blue Air su Torino Caselle. Almeno temporaneamente, in attesa della consegna dei nuovi Boeing 737-8 MAX per la sua flotta, dopo i cinque già ricevuti.



Sarebbe questa la motivazione delle cancellazioni del vettore rumeno sulle tratte verso Iasi, Napoli, Trapani e appunto Alghero. operati da Blue Air. In assenza di aeromobili adeguati alle esigenze, la Blue Air ha bisogno di un adeguamento temporaneo della capacità della sua base di Torino e quindi ha deciso di sospendere alcune destinazioni.



Ovvi i disagi per i passeggeri già prenotati. Nel contempo - è l'intendimento di Blue Air - il vettore intraprenderà azioni immediate per garantire che tutti i passeggeri possano adeguare i propri piani di viaggio in modo efficiente in termini di tempo.