S.A. 11:00 «Più frequenze e giù tariffe: la nuova continuità» Più posti, maggiori frequenze, certezza dell´andata e ritorno in giornata, tariffe ridotte ed estensione delle categorie equiparate con un´apertura forte su lavoratori e familiari dei residenti: questi i principali punti su cui è basata la proposta della Regione presentata ai sindacati. Sarà decisivo il prossimo incontro a Bruxelles con i rappresentanti del Ministero dei Trasporti e della Commissione Europea



ALGHERO - Quello di oggi è uno degli oltre 70 incontri che la Regione Sardegna ha organizzato nell'ultimo anno in merito alla proposta sulla nuova continuità territoriale aerea. È stato un lavoro, lungo, faticoso e stimolante, ma che ci ha consentito di dare vita a un modello che vuole realmente rappresentare tutte le esigenze manifestate dalle diverse categorie sociali". Lo ha dichiarato l'assessora dei Trasporti, Barbara Manca, a margine dell'incontro tenutosi negli uffici dell'assessorato di via XXIX Novembre con le principali sigle sindacali, CGIL, CISL e UIL.



«L'incontro odierno è servito a illustrare al mondo sindacale il modello che la Regione Sardegna intende portare avanti nell'iter di approvazione del nuovo decreto ministeriale - spiega Manca -. Iter che procede spedito anche in Europa attraverso la stretta collaborazione con il Ministero dei Trasporti e con la Rappresentanza permanente dell'Italia nell'Ue, che ci hanno garantito massimo supporto con le parole e con i fatti. Il modello che abbiamo illustrato è stato possibile anche grazie ai contributi dei sindacati, che anche negli incontri precedenti hanno portato sul tavolo preziosi suggerimenti e osservazioni».



«Ho ribadito ai delegati presenti che il prossimo decreto ministeriale e il bando conseguente si baserà soprattutto sulla qualità dei servizi offerti - ha concluso l'assessora dei Trasporti -. Più posti, maggiori frequenze, certezza dell'andata e ritorno in giornata, tariffe ridotte ed estensione delle categorie equiparate con un'apertura forte su lavoratori e familiari dei residenti: questi i principali punti su cui è basata la nostra proposta, che speriamo sia supportata da tutta la Sardegna senza distinzioni di colore politico o di altro genere. Ora sarà decisivo il prossimo incontro a Bruxelles con i rappresentanti del Ministero dei Trasporti e della Commissione Europea. Forti degli studi fatti a supporto della proposta di continuità e del supporto che contiamo di avere da tutti coloro che, in maniera super partes, anche con semplici consigli, ci hanno consentito di elaborare la proposta, siamo fiduciosi sul fatto che il nostro modello incontrerà anche il consenso dell'Unione Europea».



Nella foto: l'incontro con i sindacati