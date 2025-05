S.A. 15:25 Voli e tasse: dibattito ad Alghero con Truzzu e Soru Ai saluti del sindaco Raimondo Cacciotto, seguiranno gli interventi ti di Christian Mulas, Marco Tedde, Michele Pais, Mario Bruno, Renato Soru e Paolo Truzzu. Appuntamento sabato 24 maggio a Villa Mosca



ALGHERO - Sabato 24 maggio si terrà ad Alghero l'incontro - dibattito organizzato dalla sezione PSd'Az "Tore Pintus", dal titolo "Meno tasse più voli". L'appuntamento è alle ore 17, presso "Villa Mosca", in via Gramsci 17. Ai saluti del sindaco Raimondo Cacciotto, seguiranno gli interventi di Christian Mulas (consigliere comunale Psd'Az), Marco Tedde (capogruppo Forza Italia Alghero), Michele Pais (capogruppo Lega Alghero), Mario Bruno (ex sindaco di Alghero), Renato Soru (ex presidente della Regione) e Paolo Truzzu (capogruppo Fdl in Consiglio regionale).



Nella foto: Renato Soru