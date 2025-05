Cor 11:45 L´Olbia - Parigi Orly anche in inverno Volotea estende la programmazione dal Costa Smeralda alla capitale francese anche nei messi invernali. Il collegamento rimarrà disponibile due volte a settimana da ottobre 2025 a marzo 2026



OLBIA - Volotea estende la programmazione per Parigi-Orly da Olbia anche nel periodo invernale. Previsto fino a quattro volte alla settimana, il collegamento rimarrà disponibile due volte a settimana da ottobre 2025 a marzo 2026. Si tratta di una novità rilevante all’interno della strategia di destagionalizzazione, che punta a garantire un servizio continuativo da e per la Sardegna durante tutto l’anno. Per il Costa Smeralda di Olbia una vera conquista se si confronta la programmazione e delle ultime stagioni invernali che non vedeva nessuna tratta internazionale operativa, alla stregua di Alghero.