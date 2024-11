Cor 13 maggio 2022 Esposizione al Museo Casa Deriu di Bosa Per Austriamentis 2022, a cura di Valentina Piredda-Sardinia. Continua la ricognizione sulle residenze d’arte in Sardegna attraverso il lavoro di personalità delle arti visive che hanno soggiornato in Sardegna principalmente a Bosa (dal 1996) e ad Alghero (dal 2006)



BOSA - A cura di Valentina Piredda-Sardinia, presso il Museo Casa Deriu continua la ricognizione sulle residenze d’arte in Sardegna attraverso il lavoro di personalità delle arti visive che hanno soggiornato in Sardegna principalmente a Bosa (dal 1996) e ad Alghero (dal 2006).



Fino al 30 maggio i Musei Civici, con il patrocinio del Comune di Bosa e dell’Assessorato alla Cultura, ospitano l’esposizione Austriamentis 2022/II, dedicata in particolar modo alle artiste/artisti che hanno prodotto film e video con una sezione dedicata ai video-stills, frames e alla fotografia. In questa prima parte opere di Elisabeth Grübl, Maria Morschitzky, Amina Handke, Gunda Gruber, Sigrid Langrehr, Isabella Heigl, Severin Weiser. In mostra anche la videodanza NEST nata dalla residenza 2021 di Dario La Stella e Valentina Solinas.



I progetti Austriamentis, a cura di Valentina Piredda-Sardinia, sono stati finora resi possibili attraverso il contributo di: Land Salzburg e Forum Austriaco di Cultura, Roma-Ministero degli Affari Esteri Austriaco, Comune di Bosa e Musei Civici di Bosa (TACS), Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Ass. Fondo VP-Sardinia. In collaborazione con il Museo Casa Manno, la Società Operaia di Mutuo Soccorso Alghero e la Nemapress Edizioni/Salpare, Roma-Alghero. Museo Casa Deriu, Corso Vittorio Emanuele II, n. 59/ Bosa. Aperto: Ma, Me, Gio, Ve, Sa, Do: 10-13; 15-19. Chiuso il lunedì. Ingresso libero per la mostra.