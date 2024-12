Cor 17 maggio 2022 Panchina arcobaleno contro l´omofobia L´opera è stata realizzata dall´attivista turritana per la comunità LGBT, Manuela di Luciano, con la collaborazione del Comune. L´incontro è stato l´occasione per lanciare un messaggio contro tutte le forme di intolleranza legate all´identità sessuale



PORTO TORRES - Una panchina arcobaleno nella piazzetta all'incrocio tra via Sassari e il Corso Vittorio Emanuele, per celebrare la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. L'opera è stata realizzata dall'attivista turritana per la comunità LGBT, Manuela di Luciano, con la collaborazione del Comune.



Questa mattina la panchina è stata consegnata simbolicamente alla città con una piccola cerimonia che ha visto la partecipazione della vicesindaca Simona Fois e dell'assessore all'Ambiente Massimiliano Ledda. L'incontro è stato l'occasione per lanciare un messaggio contro tutte le forme di intolleranza legate all'identità sessuale, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca che sono stati registrati a livello nazionale e che dimostrano quanto sia importante tenere alta l'attenzione su questi temi.



La prima Giornata internazionale contro l'omofobia venne istituita nel ricordo della data (il 17 maggio 1990) in cui si decise di rimuovere l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali nella classificazione internazionale delle malattie pubblicata dall'Organizzazione mondiale della sanità.