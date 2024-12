video S.A. 18 maggio 2022 Alguer.it in volo con l´Aeronautica militare Un´esperienza in volo con i piloti militari per autorità politiche, personaggi del mondo dello sport e giornalisti. Intanto c´è fermento per l´Air Show delle Frecce Tricolori in programma sabato sopra il cielo di Alghero. Le interviste e le spettacolari immagini dall´alto







Alla presentazione del corso tenutasi nei giorni scorsi all'Aeroporto Militare di Alghero, hanno partecipato le autorità politiche, personaggi del mondo dello sport e i giornalisti che per primi hanno ammirato la città dall'alto grazie ai voli inaugurali dell'Aeronautica. Un clima di grande eccitazione nello scalo algherese che questa settimana ospita i piloti protagonisti dell'Air Show delle Frecce Tricolori, in programma sabato 21 maggio in occasione del XXI Raduno Nazionale dell'Associazione Arma Areonautica Aviatori d'Italia. ALGHERO - L'Aeronautica Militare, grazie a un accordo con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha offerto agli studenti di Sassari il Corso di Cultura Aeronautica, attività completamente gratuita e facoltativa, che ha visto la partecipazione di circa 180 studenti delle scuole secondarie di secondo grado. I più meritevoli proveranno l'ebbrezza del volo con gli esperti piloti militari.Alla presentazione del corso tenutasi nei giorni scorsi all'Aeroporto Militare di Alghero, hanno partecipato le autorità politiche, personaggi del mondo dello sport e i giornalisti che per primi hanno ammirato la città dall'alto grazie ai voli inaugurali dell'Aeronautica. Un clima di grande eccitazione nello scalo algherese che questa settimana ospita i piloti protagonisti dell'Air Show delle Frecce Tricolori, in programma sabato 21 maggio in occasione del XXI Raduno Nazionale dell'Associazione Arma Areonautica Aviatori d'Italia. Guarda e condividi il video su Alguer.tv