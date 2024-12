Cor 27 maggio 2022

«Cura Conoci, degrado sconfortante»

Salta il consiglio comunale ad Alghero e le opposizioni puntano il dito contro «l’immobilismo e l’incapacità dell’Amministrazione. Dopo 3 anni di cura Conoci, Alghero vive un degrado sconfortante»

ALGHERO - «Mentre la maggioranza è sempre impegnatissima a bisticciare, la città, dopo 3 anni di cura Conoci, vive un degrado sconfortante. Lo strade strapiene dì fossi e dislivelli, le erbacce dovunque, i lavori delle opere pubbliche fermi o a rilento, molti spazi pubblici in totale degrado, il centro storico in completo abbandono, solo per fare qualche esempio di quello che in questo triennio è stato prodotto dall’immobilismo e dall’incapacità dell’Amministrazione. Mercoledì intanto per l’ennesima volta il consiglio è saltato perché, a causa delle guerre che da tempo stanno dilaniando la destra algherese, alcuni consiglieri di maggioranza hanno preferito non garantire il numero legale. La solita guerriglia per la ripartizione degli incarichi e i contrasti sulla delibera pasticciata per la deroga sul suolo pubblico (dove l’incapacità di scegliere ha partorito un provvedimento che riesce nel difficile intento di scontentare tutti…) hanno così impedito che la seduta si potesse tenere e che gli argomenti posti all’odg potessero essere discussi. Ancora una volta dunque la città e le emergenze da risolvere possono attendere. Ora aspettiamoci qualcheduna delle note pagliacciate del sindaco Conoci, incapace di fare sintesi tra le anime della sua maggioranza, ma molto fantasioso nell’inventarsi congelamenti e scongelamenti, come se invece del primo cittadino fosse il maggior azionista della Findus. Se ci fosse serietà arriverebbero le sue dimissioni o perlomeno un azzeramento delle cariche, ma non ci illudiamo; in tre anni abbiamo ampiamente compreso che la serietà e il rigore politico non hanno casa a Porta Terra». Così Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Beniamino Pirisi all'indomani della riunione andata deserta del consiglio comunale algherese [ LEGGI ].