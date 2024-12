S.A. 28 maggio 2022 Concorso e ricordo per Luca Scognamillo Martedì 31 Maggio si svolgerà la cerimonia di premiazione dell’ottava edizione della manifestazione dedicata al ricordo del poeta algherese



ALGHERO – Martedì 31 Maggio, alle 16.30, presso l’auditorium del Liceo Artistico F. Costantino, si svolgerà la cerimonia di premiazione dell’ottava edizione del “Concorso Luca Scognamillo” dedicato al ricordo del poeta algherese. Nato dalla volontà dei genitori di Luca e degli insegnanti del Liceo Manno, scuola in cui Luca si è formato mettendo in luce le sue raffinate doti poetiche, il concorso, rivolto agli studenti delle scuole superiori cittadine, intende coniugare la funzione del ricordo con il valore dell’impegno nella produzione di testi ed elaborati artistici.



I promotori del concorso si prefiggono lo scopo di sollecitare, nei giovani, l’amore per la letteratura, la scrittura e l’arte, offrendo loro l’opportunità di esprimersi mediante differenti modalità espressive. Quest’anno sono quarantotto gli studenti provenienti dai licei, G.Manno, E.Fermi, F.Costatino e dall’Istituto Tecnico A.Roth,che, sollecitati dai propri insegnanti, si sono cimentati nelle quattro sezioni proposte: poesia, racconto breve, canzone, arte. L’appuntamento è vissuto con trepidante attesa da parte di quanti hanno avuto il privilegio di conoscere personalmente Luca, ma anche da quanti lo hanno conosciuto solo attraverso le sue produzioni letterarie.



Il giovane poeta è molto amato e molto popolare tra i giovani, grazie anche all’opera di divulgazione dei suoi scritti, che il “Manno” continua a portare avanti con dedizione mediante incontri con gli alunni delle scuole superiori cittadine. Autore di raccolte poetiche, di fiabe e di prose, Luca, fin da tenerissima età, aveva rivelato un talento precoce quanto sorprendente, ma è stato negli anni del liceo che ha portato a piena maturazione quella dote innata e, da allora, è stato un crescendo di creatività inesauribile. Come ogni anno, la cerimonia di premiazione del concorso sarà un’occasione di incontro imperdibile, un momento importante dedicato ai giovani e a quanti credono nell’importanza di sostenerli ed incoraggiarli nell’intraprendere la strada dell’impegno, della solidarietà e della passione per la cultura.