Cor 31 maggio 2022 CantAlguer premia l’Arbre del Peix I componenti de l’Arbre del Peix, gruppo formato da Michelangelo Corbia (chitarra), Andrea Donapai (voce e chitarra), Ignazio Caruso (basso) e Sergio Intelisano (batteria), hanno presentato, come da regolamento, la canzone inedita intitolata “Mos resta sol la nit”







L’Arbre del Peix è una formazione algherese nata dall’amicizia dei quattro componenti che hanno già collaborato in altri gruppi musicali attivi in città e che hanno deciso di unire le forze per fare musica in catalano di Alghero, prendendo ispirazione dalla tradizione. La serata di premiazione è stata presentata da Lucia Nieddu, che ha aperto la cerimonia e ha dato la parola a Irene Coghene, Delegata di Plataforma per la Llengua ad Alghero, a Claudio Gabriel Sanna, presidente della giuria, a Carlo Sechi, membro della patronal dell’Universitat Catalana d’Estiu e a Marçal Girbau, codirettore del Festival BarnaSants, che hanno illustrato le finalità dell’iniziativa e dei premi.



Gli organizzatori hanno voluto incoraggiare i giovani algheresi (18-39 anni) a cantare e, allo stesso tempo, ad assicurare un futuro alla produzione musicale algherese, con nuovi stili e con musiche e testi per tutti i gusti. Lo scopo è anche quello di promuovere e proiettare la cultura algherese e i nostri artisti in tutti gli altri territori di lingua catalana e nel vasto mercato della musica in catalano.. Per questi motivi, Plataforma per la Llengua de l’Alguer ha organizzato CantAlguer in collaborazione con Obra Cultural de l'Alguer, Projecte de cultura en xarxa Barnasants Cançó d'autor, Universitat Catalana d'Estiu, Revista Enderrock, e con il patrocinio del Comune di Alghero, Fondazione Alghero e dell'Ofici de l'Alguer de la Generalitat de Catalunya.



Grazie alla vittoria ottenuta, l’Arbre del Peix potrà registrare un EP di sei canzoni presso lo studio The Chicken Coop di Alghero e tenere vari concerti tra cui un concerto nel corso della Jornada Algueresa del 2022, organizzata dall’Obra Cultural de l’Alguer, nell’ambito della programmazione dell’Universitat Catalana d’Estiu, a Prada de Conflent, uno alla Festa dels Focs de Sant Joan (Obra Cultural) e un altro alla Festa de Les Maries (8 settembre), iniziative a cui Plataforma per la Llengua collabora. Infine, nel corso del 2023, l’Arbre del Peix sarà la proposta giovane e algherese del Festival BarnaSants, durante il quale terranno un concerto a Barcellona.



